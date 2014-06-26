Специальность 1-59 01 06

«Охрана труда в отраслях непроизводственной сферы»

Квалификация: Специалист по охране труда

Подготовка руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование,

обеспечивает получение профессиональной квалификации «специалист по охране труда» по специальности 1-59 01 06 «Охрана труда в отраслях непроизводственной сферы».

Согласно ОКРБ 011-2009 специальность с квалификацией входит в группу специальностей 59 01 «Охрана труда на основе переподготовки», направление образования 59 «Охрана труда».

Первичная должность специалиста с квалификацией «Специалист по охране труда» – инженер по охране труда.

В сферу профессиональной деятельности специалиста входит:

– разрабатывать, внедрять и совершенствовать систему управления охраной труда (далее — СУОТ);

– осуществлять координацию деятельности подразделений по обеспечению на каждом рабочем месте условий труда, соответствующих требованиям по охране труда;

– осуществлять внедрение и пропаганду передового опыта и научных разработок по безопасности и гигиене труда;

– организовывать и осуществлять информирование и проводить разъяснительную работу с работающими по вопросам охраны труда;

– осуществлять контроль за обеспечением требований безопасности и гигиены труда, соблюдения законодательства о труде и об охране труда, выполнением локальных нормативных правовых актов по вопросам охраны труда.

Выпускник по данной специальности подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:

– организация работы по охране труда в организации непроизводственной сферы;

– контроль за соблюдением требований законодательства об охране труда в организации непроизводственной сферы.

Слушатель, освоивший соответствующую образовательную программу переподготовки по специальности, должен обладать следующими профессиональными компетенциями:

– знать устройство оборудования и технологические процессы, применяемые в организациях непроизводственной сферы, и требования по охране труда к их эксплуатации;

– владеть методами идентификации опасностей, оценки профессиональных рисков и уметь оценивать профессиональные риски, связанные с эксплуатацией оборудования, приспособлений, инструмента, организацией технологических процессов и рабочих мест в организациях непроизводственной сферы;

– уметь анализировать состояние условий и охраны труда в организациях непроизводственной сферы;

– обладать необходимыми знаниями для установления причин несоблюдения законодательства о труде и нарушений требований по охране труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы;

– владеть знаниями в области гигиены труда работников и уметь организовывать работу по созданию санитарно-гигиенических условий труда при выполнении различных видов работ в организациях непроизводственной сферы;

– знать требования, предъявляемые к средствам индивидуальной и коллективной защиты;

– обладать необходимыми знаниями для разработки и внедрения мероприятий по защите работающих от воздействия вредных и опасных производственных факторов в организациях непроизводственной сферы;

– уметь оказывать первую помощь пострадавшему и т.д.